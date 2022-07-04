Просто космос: Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака стремительный рост доходов в июле 2022

Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба, основавший собственную Академию астрологии, считает, что в июле 2022 года на стремительный рост доходов смогут рассчитывать не многие. Однако два счастливчика есть - их предстоящий успех во многом определен влиянием Меркурия на созвездия, под которыми они родились.

Овен

На космический рост доходов Овен сможет рассчитывать при условии, что он готов для этого не менее старательно работать. Появятся новые предложения, которые посулят большие деньги, но и дел существенно прибавится. Овен сможет немного отдохнуть только к концу месяца.

Большинство родившихся под этим знаком в июле столкнулся с огромным количеством наиважнейших для себя событий, возможно, сменят работу или место жительства, поедут в путешествие. Не ставьте деньги на первое место, советует Глоба, пусть на первом месте для вас останутся люди, тогда и деньги сами потекут к вам в руки.

Рыбы

Рыбам невероятно повезет в июле в финансовой сфере. Это не обязательно рост зарплаты или премии, с большой долей вероятности Рыбы смогут выиграть в лотерею, победить в каком-то конкурсе с ценным призовым фондом, если согласятся с таковых участвовать.

Рыбы смогут выйти на качественно иной уровень жизни, заведут новые знакомства. Представителей знака ждут новые насыщенные впечатления в июле. Астролог советует знаку не жадничать. Если вам повезло с деньгами - это знак, что вы должны порадовать кого-то еще, пусть даже незнакомого вам человека.