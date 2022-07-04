Медики рассказали, о какой смертельной опасности предупреждает женщину боль в пояснице

Врачи и телеведущие Елена Малышева и Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале назвали неочевидный симптом, который может говорить о наличии опухоли яичников у женщин.

Таким симптомом является тянущая боль в пояснице. Медики посоветовали всем дамам, в любом возрасте, если такой симптом повторяется часто, непременно обратиться к врачу и пройти обследование. А вот народные методы - растирания и прогревания - категорически противопоказаны.

"Нельзя вообще прогревать [поясницу] ни при каких воспалительных заболеваниях. А при раке тем более. Мы стимулируем кровоток тем самым. Кровоток питает раковую опухоль еще сильнее, и она растет быстрее и метастазирует", — объяснил доктор Шубин.