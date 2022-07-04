Алла Пугачева выставила космический ценник за интервью и корпоративы и осталась без работы

Алла Пугачёва в апреле отметила уже свой семьдесят третий день рождения. Алла Борисовна давно покончила с выступлениями на большой сцене и даже банальные интервью даёт крайне редко и только по особым поводам.

После переезда из России Пугачева озвучила всем организаторам мероприятий буквально космический ценник на выступления и интервью, и теперь ждет, сможет ли кто-то удовлетворить ее требования. По словам продюсера Сергей Лаврова, желающих сделать это пока нет.

Каждый желающий может предложить Пугачёвой 350 000 евро за корпоратив, и тогда Примадонна будет рассматривать возможность работы на таком мероприятии. Что же касается съёмок на телевидении, то конкретных цифр там нет, но Алла Борисовна, по словам Лаврова, может запросить практически любую сумму.

“Сейчас у нее нет никаких предложений по концертам, ее уже не приглашают прокатчики. Потому что она сделала такой ценник - просто космический. Просит от 350 тысяч евро за концерт”, - цитирует Лаврова портал “Про звезд”.