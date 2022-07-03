Акула в Хургаде напала еще на одну туристку: женщина погибла

Еще одна туристка погибла в результате нападения акулы. Об этом сегодня, 3 июля, сообщило министерство окружающей среды Египта.

Отмечается, что трагедия произошла в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде.

"Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин <...> поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря", — говорится на странице министерства в социальной сети.

Причины поведения акулы сейчас пытаются установить специалисты. Это поможет предотвратить новые трагедии. А пока туристам запретили купание, дайвинг, рыбалку от Сахль-Хашиш до бухты Макади-Бей.