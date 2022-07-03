Министр обороны Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики.

"Сегодня, 3 июля 2022 г., министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики", — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Накануне был окружен Лисичанск - последний город бывшей Луганской области, который продолжал оставаться под контролем украинских сил.