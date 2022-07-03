Местные жители сами наказали мужчину, который решил оголить пенис у детской площадки

В Петербурге полиция в прямом смысле слова спасла мужчину, который решил оголить причинное место у детской площадки. Такого не потерпели местные жители и изрядно помяли извращенца, пока вызванная очевидцами полиция добиралась до места происшествия.

После того, как мужчина снял штаны перед играющей детворой, били его долго и упоительно, сразу 8 человек.

Наряд полиции вырвал извращенца из рук мстителей. Оказалось, чт мужчина живет в соседнем доме, ему 35 лет.

Мужчину доставили в отдел, где для начала составили на него протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.