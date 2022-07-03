Юрист рассказал, в какие месяцы наиболее выгодно по деньгам брать отпуск

Тем, кто уже сейчас задумывается о сроках отпуска на 2023 год и хочет, чтобы отпуск был еще и выгодным с финансовой точки зрения, специалист дал дельные советы. В интервью РИА Новости директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин рассказал, когда отпуск будет максимально выгодным.

Лучшими для выгодного отпуска месяцами Александр назвал июль, июль и декабрь. А вот невыгодные с точки зрения финансов - январь, февраль, май.

Юрист объяснил, что лучше использовать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня. В августе и в октябре 23 и 22 рабочих дня соответственно, тогда как в апреле и мае — по 20 рабочих дней, и в эти месяцы, скорее всего, отпускные окажутся ниже по сравнению с зарплатой.