Одной левой: Тамара Глоба назвала два знака Зодиака, которые в июле легко одолеют всех врагов

Астролог Тамара Глоба считает, что июль 2022 года в целом будет напряженным. Активизируются завистники и недоброжелатели, и многие ощутят на себе из пагубное влияние. Однако два знака Зодиака вообще ни о чем не должны беспокоиться: они одолеют всех недругов "одной левой", по сути ничего особого не делая. Их будет оберегать Вселенная.

Весы

Весы достигнут точки, в которой начнет их карьерный и социальный рост. В июле могут поступить новые предложения, начнут расти доходы, что сразу станет заметно недоброжелателям. Не только в рабочем коллективе Весов могут подстерегать такие люди. Это могут быть соседи и даже кто-то из дальней родни. Однако беспокоиться не о чем: Весам, считает астролог, следует продолжать жить обычно, а вот их врагам повод для беспокойства найдется.

Все усилия, которые они бросят против Весов, в июле зеркально отразятся против них самих. А Весы, наблюдая за тем, как болеют и страдают некоторые люди из их окружения, вполне смогут понять, кто же на самом деле желал им зла.

Рыбы

Рыб обидеть легко. И их недоброжелатели это точно знают. Порой достаточно одного только взгляда. Но в июле Рыбы будут под особым покровительством звезд, а это значит, что все негативные посылы, недобрые намерения обернутся против того, кто их послал. Также Рыбкам не стоит переживать за свои карьерные и финансовые дела: врагам не под силу скомпрометировать представителей знака в этом месяце - позиции Рыб сильны как никогда.

На ссоры и разбирательства не стоит тратить времени. Лучше посвятить его отдыху, новым впечатлениям и знакомствам. А недоброжелателей накажет сама Вселенная - если человек завидует или мысленно желает другому зла, он получит зло вдвойне.