Точка невозврата: Глоба назвал два знака Зодиака, которые получат наиважнейшие известия в июле

Два знака Зодиака, по мнению советского и российского астролога, основателя собственной Академии астрологии, Павла Глобы, смогут получить в июле знаковые известия, которые изменят их жизнь в лучшую сторону.

Астрологические карты предсказывают удивительные изменения Львам и Водолеям.

Лев

Львы получат известие, которого давно ждали, уже до 10 июля. Это может быть известие о работе или новом проекте, который призвал улучшить благосостояние знака. Это может быть деловое известие от партнеров, о сделке, о новом приглашении в очень крутой и выгодный проект. Льву нельзя упустить такой шанс, такой шанс выпадает нечасто, считает Глоба.

Известие может прийти как напрямую, так и косвенно: например, Лев может услышать что-то случайно, узнать информацию из сторонних источников. Если вы, стоя на остановке, из разговора случайных людей узнаете, что некая крупная компания набирает специалистов, знайте - это именно та весть, которая изменит для вас все.

Водолей

Водолею стоит приготовиться к потрясающим известиям, которые изменят его личную жизнь. Вероятно, кто-то получит предложение руки и сердца, кто-то узнает, что станет родителем или бабушкой-дедушкой, кто-то получит известие из далекого, но не забытого прошлого, и сердце забьется быстрее.

Глоба считает, что Водолей не должен спешить с действиями. Взвесьте все последствия возможных решений, учтите все, и только потом действуйте.

После 15 июля Водолеи получат возможность не только получать новые важные известия, но и зводить новые полезные знакомства, которые также повернут жизнь знака в нужном направлении и поведут к исполнению мечты.