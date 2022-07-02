Основатель группы Ласковый май Кузнецов рассказал, что перед смертью Шатунов потерял свой крестик

Основатель популярной в 80-90-хх группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов заявил, что перед смертью Юра Шатунов потерял свой крестик. Певца не стало 23 июня, он скончался от обширного инфаркта на 49-м году жизни.

По словам Кузнецова, крестиком Юрий всегда дорожил, никогда не снимал его, даже на концертах. И вот незадолго до трагических событий он сообщил, что крестик куда-то мистическим образом пропал. Был и не стало.

Связано ли это со скоропостижной гибелью музыканта, сказать сложно. Но факт остается фактом.