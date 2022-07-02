В Казани слепая пенсионерка с больным котом Ксюхом нашли себе новую семью

Слепая пенсионерка в Казани потеряла сына и осталась на съемной квартире без денег и с единственным родным существом - больным и старым котом Ксюхом. Ее собирались выселить в прямом смысле слова на улицу, но вовремя вмешались казанские волонтеры. Движение "Душа России" помогло определить бабушку в приют для бездомных. Но для женщины это стало сильным потрясением.

"Интеллигентному домашнему человеку, всю свою жизнь проработавшему в детском саду, находиться в приюте для людей без определённого места жительства, среди контингента его постояльцев, было, наверное, невыносимо. Тамара не жаловалась, лишь удивлялась почему они так матерятся", — рассказала руководитель волонтёрского движения Юлия Хакимова в интервью inkazan.ru.

Ксюха слепой бабушке разрешили взять с собой.

Волонтеры написали о старушке с питомцем в социальных сетях, и помощь пришла. Одна из бывших "клиенток" волонтеров, которой ранее помогли, когда она сама осталась без крыши над головой, вышла на связь и сообщила, что живет с сыном. Теперь их семья готова помочь и слепой пенсионерке, и ее питомцу.

Так бабушка и кот обрели семью.