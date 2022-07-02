ВОЗ заявила о высоком риске начала эпидемии обезьяньей оспы в России

Риск завоза в Россию оспы обезьян оценивается как высокий, сообщила представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в РФ Мелита Вуйнович. Всем государствам, в которых уже выявили болезнь, настоятельно рекомендовано принять все меры, чтобы предотвратить распространение.

"По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев",— сообщила госпожа Вуйнович в интервью "РИА Новости".

На сегодня оспа обезьян выявлена в 51 стране, всего - 5 100 случаев. Эксперты ВОЗ предупреждают, что заразиться обезьяньей оспой можно и повторно 0 пожизненного иммунитета к ней после болезни не формируется.

Пока в РФ не выявили ни одного случая. Но уже начали тестировать вакцину против недуга. Ее создали в центре имени Гамалеи.