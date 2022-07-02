Женщина спрятала от медиков тело новорожденной под кроватью и умерла

В Краснотурьинске Свердловской области женщина завернула тело новорожденной дочери в полотенце и спрятала его от медиков в ящике под кроватью. В тот же день новоиспеченная мать скончалась.

Знакомые говорят, что в течение беременности она тщательно это скрывала. Перетягивала живот, чтобы никто не заметил беременности. Рожать решила дома. Соседи, услышав сильные крики, вызвали скорую.

"Врачи же стали смотреть пациентку и обнаружили, что она родила, однако никаких свидетельств о рождении, ни самого ребенка не было", — пояснила знакомая погибшей. У женщины начался сепсис, ей предложили лечь в больницу, но она отказалась.

Россиянка объяснила это тем, что боится оставлять дома других детей. Позднее местные журналисты узнали, что женщина действительно одна воспитывала двух сыновей 9 и 13 лет. У мальчиков были разные отцы.

Погибшая нигде не работала и на протяжении всей беременности в женскую консультацию не обращалась. Официальных комментариев по этой ситуации правоохранительные органы Свердловской области пока не дали.