Суд по просьбе хозяйки арестовал ее кота: в чем провинился Русский Бэтмен?

В Красноярске суд по просьбе хозяйки арестовал кота по кличке Русский Бэтмен. Об этом рассказывает РИА "Новости".

Кот породы курильский бобтейл потерялся, когда хозяйка переезжала. Его нашла другая жительница города и отдала в приют. Позднее владелица нашла питомца, ей помогли зоозащитники. Но хозяйка приюта Русского Бэтмена отдавать отказалась.

"Опасаясь за жизнь своего домашнего питомца, который в приюте, со слов владелицы, мог подхватить заболевания, хозяйка кота обратилась в суд с иском об истребовании имущества незаконного владения (то есть об изъятии своего кота у хозяйки приюта)", — говорилось в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале судебных приставов Красноярского края.