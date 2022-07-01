Годовалого младенца доставили в больницу с отравлением наркотиками

В Челябинске в местную больницу доставили годовалую девочку с тяжелым отравлением наркотиками, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Девочку 2021 года рождения в одну из городских больниц привезли на скорой помощи, ребенок по непонятным причинам потерял сознание. Позже малыша привели в сознание. Результаты анализов показали наличие следов отравления каннабиоидами, как это произошло — выясняют сотрудники полиции", — уточнил источник.

В местном МВД факт произошедшего подтвердили. Проводится проверка. Мать ребенка привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.