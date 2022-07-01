Названы три возможных варианта завершения конфликта на Украине

РФ победит в спецоперации на Украине, если сможет удерживать занятые территории, объекты сельского хозяйства и промышленности. Это больно ударит по НАТО, об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator. Также он назвал три варианты завершения конфликта на Украине.

Первый - российские войска останутся на позициях, которые уже заняли и получат примерно 20% Украины и Донбасс. Это и есть победа, поскольку значение НАТО перестанет быть решающим.

Второй сценарий - ВСУ и НАТО попробуют вытеснить Россию из Крыма. И тогда встанет вопрос о войне НАТО с РФ, считает Киссинджер.

Третий сценарий - если Киев сможет удержать РФ и отодвинуть ее к границам начала спецоперации, Москва официально проиграет. Украина же окажется перевооружена, войдет в альянс и будет поддерживаться НАТО.

Зеленский, считает спикер, настроен на третий вариант. Но если смотреть на вещи реально, более вероятен первый.