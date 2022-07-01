В Сбере прошел Open Talk с татарстанскими предпринимателями

Накануне в татарстанском отделении Сбера прошел открытый диалог с предпринимателями и представителями стартап направлений республики, организованный образовательным стартапом LAMPA и бизнес клубом Казанского национального исследовательского технологического университета.
Open Talk стал эффективной коммуникационной площадкой для обсуждения острых тем и обмена практиками между предпринимателями. Самыми важными вопросами стали:
- Как и где брать клиентов
- Как продавать свою идею дорого
- Инвестор или кредит в банке
- Локальный рынок или масштабы
Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Формат подобных мероприятий зарекомендовал себя, как эффективная площадка для взаимодействия команд объединенных профессиональным интересом. Мы и дальше будем проводить подобные встречи, давая возможность предпринимателям обмениваться успешными кейсами».
Динар Мингазов, руководитель образовательного стартапа LAMPA:
«Поддержка молодых предпринимателей и представителей стартапов в Республике Татарстан за последние несколько лет кратно увеличилась, что сильно радует нас, так как мы в том числе относимся к этой категории. С помощью таких партнерских встреч наша задача помочь молодому бизнесу в Республике».