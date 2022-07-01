В Татарстане согласовано строительство проекта «Тюбетей Tower»

Проект башни "Тюбетей Tower" получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщила пресс-служба данного ведомства.

Уже известно, что высокая башня - новая достопримечательность Татарстана - появится в районе горы Соколка в Верхнеуслонском районе РТ. Ее строительство осуществят в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Под размещение башни выделили участок площадью свыше 5,9 тыс. кв. м.

Первоначально башню хотели построить в Казани, но подходящего участка не нашлось.

Инвестором строительства башни является компания "Фалкон Девелопмент".