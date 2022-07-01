В Казани пьяный водитель грузовика разбил сразу шесть припаркованных автомобилей

Пьяный водитель грузового авто в Казани попытался развернуться на территории гаражного кооператива, но неудачно: он разбил шесть припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РТ.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место по тревоге. Тревожную кнопку нажал сторож ГК в Авиастроительном районе.

Сумма ущерба пока не установлена, ее подсчитывают. Уже точно известно, что водитель грузовика находился в нетрезвом виде за рулем.

Ранее судимый любитель пьяной езды 1985 года рождения задержан. Росгвардейцы передали его инспекторам ГИБДД.