Руководитель ГИБДД выступил за увеличение скорости на дорогах до 150 километров в час

Начальник ГИБДД МВД России Михаил Черников заявил о необходимости увеличения скоростного режима на отдельных участках дорог в России до 150 километров в час. Об этом пишет "Интерфакс".

"У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 километров в час отдельные участки повышать", — сказал Черников.

Он напомнил, что инициатива повышения скорости на автострадах со 110 до 130 километров в час принадлежит МВД. При этом после увеличения скоростного порога аварийность на таких участках трасс не выросла. Более того — там увеличилась пропускная способность и, как отметил Черников, стало меньше "агрессии водителей".