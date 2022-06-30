Полковник полиции умер в кресле врача-стоматолога

В Московской области, в городе Пушкине, в кресле стоматолога умер полковник полиции.

49-летний руководитель Центра технического регулирования "Спецтехника и связь" Павел Колесников лечил зубы в частной стоматологической клинике. Ему проводили операцию под общим наркозом: за раз врачи решили поставить две пломбы и шесть имплантов. За операцию высокопоставленный полицейский заплатил 500 тысяч рублей.

Перед операцией мужчина сдал все необходимые анализы, по их результатам врачи допустили его до операции. Во время процедуры Колесникову резко стало плохо. Полицейского госпитализировали в реанимацию пушкинской больницы, однако спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.