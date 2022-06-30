Мужчина облил себя и свою девушку бензином и поджег

Сегодня, 30 июня, утром в Шаховском районе Московской области мужчина облил себя и свою бывшую девушку бензином и поджег, пишет Telegram-канал «Mash».

Все увидели соседи, они и вызвали медиков. Скорая помощь приехала оперативно. 54-летний мужчина и 33-летняя женщина еще могли разговаривать. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. У обоих - более 40% тел обожжены.

Пара, как сообщают соседи, рассталась около 6 месяцев назад. Женщина отправила бывшему фото с другим мужчиной, и это сильно разозлило его. Под предлогом поговорить он назначил бывшей подруге встречу, на которую явился уже с канистрой бензина.

Состояние мужчины критическое. Женщине повезло чуть больше, но и в ее случае врачи не спешат с прогнозами.