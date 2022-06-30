Астролог Тамара Глоба в ежемесячном прогнозе на июль 2022 года особо отметила три знака Зодиака, которые получат реальный шанс стать богатыми, если, конечно, не упустят счастливую возможность.

Овен

Трудяги-Овны давно заслужили свой счастливый шанс, и он обязательно подвернется после 10 июля. Овны получат предложение о новом проекте или новой работе, смогут подняться по карьерной лестнице на нынешнем рабочем месте, смогут найти выгодную подработку, которая существенно поправит финансовое состояние представителя знака. Главное - серьезно относиться к предложениям, которые вы будете получать. Не соглашайтесь на сомнительные, интуиция подскажет, куда направить силы и умения.

Близнецы

Близнецам, по мнению Тамары Глобы, стоит прямо сейчас купить лотерейный билетик, розыгрыш которого назначен на июльские даты. Есть высокая вероятность выиграть. Также Близнецам будет везти во всех вопросах, связанных с финансами: они могут инвестировать или оформлять кредит, давать в долг или вкладывать средства в собственное развитие и образование - все принесет большую пользу.

Водолей

Финансовое положение Водолея начнет поправляться только к середине июля, зато потом знак получит куда больше, чем он ожидал и рассчитывал. Это не только деньги, это перспективы, новые предложения. И если Водолей давно думал о смене работы или сферы деятельности, то сейчас наиболее удачный период для таких изменений. Рискнув, Водолей не прогадает. Успешны будут и сделки с недвижимостью, автомобилями.