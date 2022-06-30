ФСБ задержала жителя Казани, который хотел попасть в интернациональный легион на Украине

Вахитовский районный суд Казани принял решение заключить под стражу жителя Казани 1994 года рождения. Он собирался выехать на Украину, чтобы вступить в интернациональный легион, сообщается на официальном сайте суда.

Мужчина с февраля начал планировать свои будущие "воинские подвиги". Он в интернете установить связь с участники незаконного вооруженного формирования, просчитал маршрут, по которому тайно должен был переместиться из Татарстана через Армению и Грузию на Украину, и там присоединиться с легионерам.

Также он обращался к военному атташе Украины в Республике Армения с просьбой оказать ему содействие в выезде на Украину для вступления в иностранный легион. Для этого в марте 2022 года молодой человек перевез купленный УАЗ на территорию Грузии для дальнейшего перемещения на Украину. Он купил билет на самолет рейсом "Москва-Ереван" и 18 мая попытался вылететь в Армению, но его задержали сотрудники ФСБ России.