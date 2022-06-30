Мужчина пришел к зданию суда с отрезанной головой убитого человека и положил ее на ступени

В Германии в городе Бонн полицейские задержали мужчину, который пришел к зданию суда с отрезанной человеческой головой и положил ее на ступени, сообщает Reuters.

На глазах у прохожих мужчина принес и положил голову в входа в суд. Очевидцы были шокированы и сразу вызвали полицию.

"Человек просто сидел в нескольких метрах от головы, — цитирует немецкое издание Bild одного из свидетелей. — Я только заметил волосы и сначала подумал, что это плюшевый мишка. Потом прибыла полиция и арестовала мужчину, который там сидел. Затем, похоже, приехали родственники убитого, они, вероятно, идентифицировали его и ушли в слезах".

38-летнего мужчину задержали, сопротивления он оказывать не стал, и сразу сказал, что тело убитого оставили на берегу реки, также недалеко от суда.

Погибший - 44 летний мужчина. Оба - и убийца, и жертва - были бездомными. Орудие убийства пока не нашли.