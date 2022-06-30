В Казани жилой двор заполонили крысы,а водитель эвакуатора изнасиловал школьницу: Главное на 30 июня

О страшном поведении казанца, не менее страшных крысах, а также о приметах и погоде узнаем в утреннем дайджесте.

ПОГОДА

Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, днем местами при грозе сильный до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +5..+10˚. Максимальная температура воздуха днем +17..+22˚.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

«А дома отца ждали трое детей»: В Казани водитель эвакуатора вывез за город и изнасиловал 13-летнюю

Инцидент произошел в августе 2020 года. По показаниям потерпевшей, злоумышленник помог ей отогнать стаю собак у здания республиканского ГАИ. Мужчина в спецовке с надписью «ОГИБДД» предложил подвезти девочку до дома (Подробности).

Достигают размеров кошки и быстро плодятся: Двор дома в Казани заполнили крысы – люди живут в страхе

Местные жильцы обратились через соцсети к местным властям, опасаясь за свои жизни. В качестве доказательства снято видео (Подробности).

Сначала стал тонуть сын, затем – подоспевший на помощь отец: Обоих спас 12-летний мальчик

Юный спасатель Радмир Хуснутдинов оказался рядом: мальчик рванул в воду со спасательным кругом (Подробности).

Дети и взрослые заживо сварились в грузовике: В брошенной фуре нашли тела 46 человек

Фургон стоял недалеко от железной дороге на самой окраине города. Температура воздуха достигла 39,4 градуса со знаком плюс. Вероятно, это и стало причиной гибели десятков людей (Подробности).

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Международный день астероида (Asteroid Day) провозглашен в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».

Новый космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня – в годовщину «Тунгусского феномена над Сибирью». В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Иосиф, Кирилл, Максим и Никита.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 30 ИЮНЯ

Православные в этот день вспоминают трех братьев - Мануила, Савела и Исмаила.

Так, 30 июня девушкам ни в коем случае нельзя наклоняться за белыми кувшинками. Их распустили русалки, чтобы привлечь невинную душу и утащить ее на дно. В это верили наши предки.

Они же запрещали выходить в этот день на улицу, услышав жалобные просьбы об огне. Это нечисть ходит по дворам. Если пустить ее, в дом придут беды и болезни, считали в народе.