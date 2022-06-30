Головокружительный переворот: Павел Глоба предупредил два знака зодиака о предательстве в июле

Известный астролог Павел Глоба рассекал, как повлияет Нептун на жизни представителей двух знаков Зодиака. Так, будут возможны ситуации, когда они могут обмануты и их могут серьезно предать. Очень важно оградить себя от неприятностей.

ЛЬВЫ

Львам нужно внимательно изучить свое окружение, поскольку есть вероятность, что там уже есть человек, затаивший обеду. Именно на этой неделе астролог советует быть предельно внимательным и держать ухо в остро. Риски снизятся уже после 15 июля.

СКОРПИОНЫ

Скорпионы должны перестать доверять посторонним людям. Уже в следующем месяце возрастает вероятность стать жертвой мошенников. Необходимо быть внимательнее и при вложении денег, которые лучше всего отложить. Стоит серьезно опасаться лжи со стороны близкого человека.