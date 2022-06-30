Бился в конвульсиях и хватался за грудь: 4-летнему мальчику в детсаде сломали грудину

В Самаре 4-летний мальчик заработал перелом грудины в детском саду. Мать ребенка отмечает, что сын нередко приходил из детсада в слезах, передает "КП-Самара".

Как-то ночью мальчик начал биться в конвульсиях и хвататься за грудь, рассказала женщина. Его доставили в больницу - диагностировали перелом: к тому моменту область груди сильно отекла.

В детском саду одна из воспитательниц вспомнила, что потерпевшего ударила девочка. Также она отметила, что мальчик действительно жаловался на боль, но оказывать помощь она не стала. Разговор с заведующей детсада тоже не привел принятию каких-либо мер.

Мать ребенка подала заявление в полицию. В дошкольном учреждении идет проверка.