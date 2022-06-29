Против руководителей и участников Finiko возбудили уголовное дело о преступном сообществе

4 руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko подозревают в создании преступного сообщества. Против них возбудили еще одно уголовное дело, передали в МВД России.

С сентября 2018 по июль 2019 года они сформировали криминальную организацию со сложной структурой, которая разделена по территориальному и функциональному принципам. По всей России работали 70 филиалов организации с головным офисом в Казани.

Представители Finiko продвигали виртуальную платформу, которая якобы помогает участникам разбогатеть от прибыли. При этом клиентам предлагали конвертировать деньги в биткоины и переводить на криптокошельки, сгенерированные интернет-сервисом Finiko.

По версии следствия, инвестициями никто не занимался, из-за этого вкладчики со временем перестали получать доход. Заявления написали около 10 тысяч потерпевших.

Ранее создателей пирамиды Finiko обвинили в мошенничестве. Под стражу заключили 10 задержанных, 9 предполагаемых участников находятся в федеральном розыске, трое объявлены в международный розыск.