Хорошо устроился, выгонять бесполезно: В подъезде дома в Казани произошел пожар – горели вещи бомжа

В Казани ночью, в подъезде жилого дома загорелась одежда. Она принадлежала человеку без определенного места жительства, который поселился между верхними этажами на улице Королева, передает «Татарстан-24».

Жильцы дома не раз обращались в разные инстанции с жалобой на такое небезопасное соседство. Мужчина около 50 лет проживает в этом подъезде уже 2 года.

Ранее он жил в квартире данной пятиэтажки вместе с женой. Та его оставила: со временем жилье превратилось в бордель. Позже мужчину посадили на 1,5 года.

Вернувшись, он обнаружил, что его никто в квартире не ждет. Покидать дом он не спешил – стал жить прямо в подъезде. И дети, и взрослые, и даже уборщицы побаиваются бездомного. Жильцы утверждают, что выгонять его бесполезно.