Зарезал в день знакомства, хотел скрыть преступление: Мужчина 8 дней держал труп убитого у себя дома

В Екатеринбурге, в квартире одного из жилых домов, обнаружено тело мужчины, пролежавшее там больше недели. Подозреваемым в его убийстве оказался 65-летний местный житель, передает региональный Следком.

Покойного убили еще 17 июня текущего года. В тот день он познакомился с подозреваемым, который пригласил его к себе домой выпить. Напившись, хозяин начал выгонять гостя, а тот просил приютить его на ночлег. Завязалась ссора, в ходе которой владелец квартиры зарезал мужчину.

Тело убитого оставалось в квартире 8 дней. В это время убийца гостил у своей знакомой. Позже он вернулся домой, чтобы скрыть следы преступления, в частности, запах. Бдительные соседи его все же учуяли и вызвали полицию.

На злоумышленника возбудили уголовное дело.