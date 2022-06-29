Одна мать покончила с собой при детях, другая - избила 11-летнюю из-за сына: Главное на утро 29 июня

Утренний дайджест собрал самое интересное за минувшие сутки.

ПОГОДА

29 июня в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +4..+9˚. Максимальная температура воздуха днем +15..+20˚.

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В июне 2014 года Генеральная Ассамблея ООН заслушала доклад Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи по тропикам. В 2016 году ООН в память о дате доклада, состоявшегося 29 июня, постановила учредить Международный день тропиков.

Современные темпы развития этого региона планеты показывают, что к 2050 году в тропической зоне будет проживать около 50% населения и 60% детей всей планеты. Несмотря на систематический рост экономики многих государств, территория которых полностью или частично располагается в зоне тропиков, в общей характеристике региона остаётся высоким показатель бедности населения, невысокий уровень санитарной обстановки. Проблемным остаётся вопрос с многомиллионным числом людей, проживающих в трущобах, а также страдающих от недоедания.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Константин, Михаил, Павел и Тихон.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 29 ИЮНЯ

Что нельзя делать

Лениться, лежать целый день на диване, спать до обеда. Святой Тихон может наказать лентяя, который целый день проводит в безделии. Даже если у вас выходной, стоит запланировать какую-либо работу, уборку, ремонт, перестановку мебели, дела в саду и на огороде. Работа может быть не только физическая, но и умственная, интеллектуальная, например, изучение чего-либо, составление плана действий на будущее. За труд человек может получить помощь, благополучие в профессиональной деятельности.

Начинать новые дела. Строительство, долгосрочный капитальный ремонт, новый бизнес и даже новые рукодельные работы, начатые на Тихона Тихого, принесут разочарование.

Устраивать личную жизнь. Не стоит сегодня приглашать на свидание, свататься, делать предложение руки и сердца, начинать совместную жизнь, жениться. В противном случае любовная связь будет короткой, в скором времени начнутся размолвки.

Что можно делать

Собирать лекарственные растения. А вот просто так рвать цветы, чтобы сплести венок или принести домой для украшения, нельзя. Загубленные цветы принесут человеку проблемы и беды.

Поработать и физически, и умственно. Например, заниматься учебой, составлением семейного бюджета. Кстати, даже просмотр образовательных передач зачтется Тихоном, как умственный труд.