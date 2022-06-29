Июль 2022 года будет довольно смутным и неспокойным месяцем, считает советский и российский астролог, публицист Павел Глоба. По его мнению, наиболее тревожными будут первая и третья декада июля. И только спокойствие и сосредоточенность помогут пережить непростые времена.

Овен

Овнам в июле 2022 года улыбнется финансовая удача, их ждет масса событий: возможно, переезд или смена работы, изменения в личной жизни. Все для того, считает Глоба, чтобы Овны начали двигаться вперед, менять свою жизнь. Даже если на пути встретятся некие сложности, стоит отнестись к ним философски: они временные и небольшие.

Наиболее благоприятным будет июль для Овнов, чья сфера деятельности связана с предпринимательством. Любые деловые риски полностью себя оправдают.

Телец

Тельцы смогут в корне изменить личную жизнь. Некоторые захотят новых отношений, некоторым будет важным укрепить имеющиеся, в любов случае в любви Тельцу будет везти как никому другому.

В июле наступит отличное время для переосмысления своей жизни, переоценки ценностей и событий. С деньгами у Тельца все наладится, а вот здоровье стоит поберечь. Астролог считает, что в зоне риска те, кто страдает давними хроническими недугами.

Близнецы

От Близнецов июль потребует четкой расстановки приоритетов и грамотного планирования. Только справедливое распределение времени между работой и родными, хобби и обязанностями сможет привести Близнецов к успеху.

Если денежное благополучие еще не достигнуто, астролог советует в этом месяце начать работать над вопросом: успешными будут смена работы, поиски подработки. Глоба уверен, что Близнецам в июле выпадут ситуации, в которых им придется научиться ценить дружбу и любовь.

Рак

Раков ждет успех в карьерных вопросах. Наконец старания представителей знака будут замечены, оценены и вознаграждены. Это поднимет самооценку знака, даст воодушевление для новых свершений. Глоба уверен, что вторая половина месяца принесет представителям знака позитивные изменения на личном фронте. Наиболее успешными в июле будут Раки, чья работа связана с творчеством. Во второй половине месяца возможны нападки и подлости со стороны недоброжелателей, будьте бдительны.

Лев

Львам астролог настоятельно советует как можно скорее заняться работой над собой и своими ошибками: в июле Львы получат ровным счетом столько, сколько заслужили. А потому самое время вспомнить, кого вы обидели, попросить прощения и исправить нелепые ситуации, за которые в глубине души Льву стыдно. Сосредоточиться в июле стоит на отношениях с родными, в семье. Если не сделать этого, то могут возникнуть проблемы.

Дева

Дев в июле будут ценить по достоинству: ум, талант, практичность знака - все пригодится для продвижения абсолютно в любой сфере. Никаких препятствий на пути своих задумок Девы не встретят. Можно смело решать деловые вопросы, отправляться на отдых или же менять личную жизнь. Однако в череде событий астролог советует найти время для саморазвития - Девы несколько застопорились в этом, и если ничего не изменить, скоро возможны не самые приятные последствия стагнации.

Весы

Весы встанут перед выбором: либо следовать цели, либо отложить все и дать себе возможность собраться с силами. В целом месяц для Весов переломный. Кто-то найдет хорошую и перспективную работу, кто-то сможет исполнить заветную мечту, третьи - встретят человека своей мечты. В любом случае, июль будет достаточно счастливым для представителей знака. Не стоит опасаться проблем со здоровьем - их не будет.

Скорпион

Скорпионам придется в июле довольно интенсивно и много работать, в сложных ситуациях поможет разобраться интуиция. Она будет обострена, и подскажет, что и как лучше сделать. Главное, считает Глоба, не конфликтовать. Любой зародившийся в июле конфликт рискует обернуться затяжной ссорой с малоприятными последствиями. С финансами поведет во второй половине месяца.

Стрелец

Июль принесет немного спокойствия Стрельцам, которые загнали себя постоянными делами и суетов. Появится шанс реализовать желание, которое давно было, но времени и возможности воплотить его не было. Довольно успешны будут Стрельцы-предприниматели, технари, творцы. Но не время почивать на лаврах: знаку астролог настоятельно советует начать осваивать новые направления. Скоро это пригодится.

Козерог

Козерогу предстоит довольно сложный период, но щедрый: финансы польются в карман сами, хотя и работы, скорее всего, прибавится. Важно выстроить осторожные и правильные отношения с руководством: тогда помех в карьере в ближайшее время точно не будет.

Если Козерог одинок, то в июле он может встретить свою вторую половинку. Да и в целом любые знакомства, которые начнутся во второй летний месяц, будут весьма полезными.

Водолей

Водолеи в июле смогут воплотить давнее желание. Какое - решать вам. Если мечтали о новой работе - самое время найти ее. Если хотели в отпуск или заняться здоровьем - эти начинания также будут успешными. Важно найти баланс между делами и отдыхом, иначе можно быстро "перегореть". В середине июля Водолеи смогут стабилизировать свое финансовое положение.

Рыбы

Рыбам в июле звезды обещают массу интересных знакомств, мест и впечатлений. Тут важно помнить, что впереди должны стоять не только ваши собственные интересы, но и интересы близких. Если ими пренебрегать, то ссор не избежать. С финансами следует быть осторожнее: при бережном отношении денег хватит на все задуманное.