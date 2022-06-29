Мужчина насмерть забил пасынка и закопал тело рядом с кладбищем

Следователи СК в Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек смерть человека.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанес своему 31-летнему пасынку несколько ударов рукой по голове, от которых потерпевший скончался на месте преступления. Убедившись, что потерпевший умер, обвиняемый вывез тело на санях недалеко от кладбища и закопал", - рассказали в Следкоме.

Обвиняемого задержали совместными усилиями следователей СКР и сотрудников УМВД России по Ульяновской области.