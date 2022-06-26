Счастливчики: Павел Глоба пообещал трем знакам Зодиака изменения в личной жизни в июле 2022

Советский и российский астролог Павел Глоба пообещал в июле 2022 года существенные изменения в личной жизни для трех знаков Зодиака. Влияние Венеры на них будет наиболее сильным, а потому без романтики не обойдется.

Овен

Овны в июле могут встретить человека из недавнего прошлого. То, что казалось отболевшим, оживет в душе снова, и трудоголики Овны могут потерять разум от нахлынувших чувств. Астролог рекомендует представителям знака отдаться чувствам, но не терять при этом голову. Интуиция подскажет Овну, стоит ли восстанавливать отношения.

Близнецы

Близнецы дождутся наконец предложения руки и сердца, либо смогут перейти на качественно новый уровень отношений в партнером. Доверия и любви в паре станет больше. Одиноким Близнецам стоит почаще выбираться в люди, их ждет счастливая и судьбоносная встреча уже в середине июля.

Рак

Ракам астролог обещает крутые изменения в личной сфере уже с первых чисел июля. Как только Венера вступит в свои права в созвездии, Рак начнет усиленно переоценивать систему своих ценностей в части романтических отношений. Одни под влиянием планеты любви решатся на ответственный шаг - сделают предложение, другие, наоборот, прекратят тягостные отношения. Но при этом в июле у них появится шанс встретить человека, который по-настоящему сделает Рака счастливым.