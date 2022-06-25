Не мог позвать на помощь, боролся до последнего: в Татарстане утонул 18-летний парень

В селе Мингер Сабинского района Республики Татарстан утонул 18-летний парень, который решил искупаться в запрещенном месте в ночное время, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение поступило в экстренные службы в 22:10 накануне. Тело молодого человека нашли только к 7 утра. Оно было на расстоянии 30 метров от береговой линии, на глубине около пяти метров.

Предварительная причина смерти — судороги, возникшие из-за перепада температуры.

Как уточнили в МЧС, в момент утопления человек не может позвать на помощь и тонет молча, так как горло также сковывает спазм и все силы уходят на борьбу за жизнь.