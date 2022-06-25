Я вернусь: 19-летний житель Татарстана, ранее не служивший в армии, попросился в именной батальон

19-летний молодой человек из Набережных Челнов, ранее не служивший в армии, попросился, чтобы его приняли в один из именных батальонов, которые будут сформированы и направлены в зону СВО на Украине.

После того, как Сергей окончил колледж, он решил обойтись без срочной службы в армии, а сразу заключить контракт. Отец парня - подполковник в отставке, ранее служивший в Чечне.

"Я с детства мечтал стать военным и пойти по стопам отца. Хочу попасть в спецназ. Страха практически нет, ситуация меня не сильно пугает. Прежде всего, хочется помочь ребятам, которые сейчас в местах боевых действий. Когда я сказал своим родным, что поеду служить по контракту, они отреагировали скептически. Но это моя мечта, я поставил цель и иду к ней", – заявил Сергей, его цитирует ИА "Татар-информ".

Молодой парень отметил, что он обязательно вернется домой, ведь тут его ждут родные.

На данный момент в Татарстане почти сформирован батальон "Алга". В него войдут 400 человек. Второй батальон "Тимер" также будет состоять из 400 добровольцев.