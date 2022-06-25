Фантастически: Павел Глоба назвал единственный знак Зодиака, который станет счастливчиком июля

Советский и российский астролог Павел Глоба, основатель Академии астрологии, труды которого известны во всем мире, представил прогноз на июль 2022 года и заявил, что только одному знаку Зодиака во второй летний месяц выпадет шанс стать главным счастливчиком месяца. Это означает, что буквально все будет у представителей знака получаться легко и непринужденно, мечты будут исполняться, успех будет сопровождать любое начинание.

Дева

Девы-мужчины и Девы-женщины смогут уже в первые дни июля почувствовать фантастические изменения в своей жизни. Внезапно все накопившиеся проблемы, которые, казалось, не имели решения или были сложными, разрешатся сами собой. Однако не спешите делать выводы: это еще не все сюрпризы, которые заготовили звезды для Дев.

После 10-го июля стоит ждать солидной финансовой прибавки, новых предложений о работе, подработке. Девы могут стать участниками новых потрясающих проектов, которые принесут им не только хорошие доходы, но и творческое удовлетворение, а может, и славу.

К последней декаде июля 2022 года Девы могут изменить свою личную жизнь. Одинокие мужчины и женщины, родившиеся под этим знаком, смогут встретить человека, который способен сделать их счастливыми. Семейные Девы смогут решить все внутренние недоразумения и будут наслаждаться совместным досугом. В конце месяца Глоба советует Девам поехать в отпуск, отдохнуть, набраться сил.