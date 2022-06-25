Рукодельный парень сделал пневмопушку и обстрелял из нее телефонами исправительную колонию

Рукодельный парнишка в Свердловской области со второй попытки обстрелял Новолялинскую ИК-54 из созданной им самим пневмопушки. В качестве зарядов мастеровитый нарушитель использовал смартфоны.

Так он пытался доставить в зону телефоны. Однако на месте стрелка задержали оперативники ФСИН.

Оказалось, что стрелок - давний знакомый. Он пытался стрелять телефонами по колонии и весной, но безуспешно. Пневмопушка, отдаленно напоминающая "панцерфауст" средних веков, дала сбой — пять смартфонов попали в металлическое ограждение и были частично разрушены.

Мужчину задержали и передали полиции.