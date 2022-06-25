Фанатка набросилась на певицу MakSim на концерте в Екатеринбурге

В неприятную ситуацию попала певица MakSim во время концерта в Екатеринбурге. На сцену к певице внезапно выбежала фанатка и прервала выступление, пишет News.ru.

Женщина не хотела причинить вреда певице, она явно собиралась обнять MakSim, но сотрудники службы охраны отреагировали молниеносно и сбили фанатку с ног. Певица прервала выступления и отошла в сторону.

"Было видно, что MakSim очень растеряна. Но она собралась, сказала: "Хорошо, что у меня столько защитников", — и продолжила петь", — рассказали очевидцы события газете "Известия".

Певица MakSim возобновила активную концертную деятельность в ноябре 2021 года после тяжело перенесенной пневмонии. Девушку вводили в состояние искусственной комы.