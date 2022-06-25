Медиков скорой помощи проверят на халатность после смерти Юры Шатунова

Медиков подмосковной скорой помощи СК проверит на предмет допущенной халатности из-за смерти певца и бывшего солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Если подтвердится факт, что скорая отказалась по первому вызову ехать к музыканту, сославшись на отсутствие машин, то медикам может грозить до 5 лет колонии с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

"Особенно их (в СК- прим.ред) заинтересовала информация о том, что в диспетчерской фактически отказали в вызове скорой после звонка друзей Шатунова. Кроме того, на записи [c камер видеонаблюдения] видно и другие нарушения. Например, вызывает вопросы то, что скорая забрала пациента с обширным инфарктом только почти через полчаса", — сказал собеседник телеканала.

Ранее "Известия" написали, что медики отказались ехать к Шатунову, когда друзья в первый раз позвонили диспетчеру.