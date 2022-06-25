Это будет крутой вираж: Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака резкие изменения в жизни в июле

В июле 2022 года существенные изменения привычного хода жизни ждут два знака Зодиака. Об этом рассказал в ежемесячном прогнозе советский и российский астролог, публицист Павел Глоба. Основатель Академии астрологии считает, что влияние звезд и ключевых планет на эти два созвездия не нужно недооценивать, а самим родившимся под этими знаками, лучше готовиться заранее - жизнь заложит крутой вираж.

Овен

Овнов ждут грандиозные события. Это может быть переезд, смена места жительства, смена работы или круга общения. При этом Овну будет несколько дискомфортно, но только в первые дни, он быстро сможет адаптироваться к новым условиям и увидит массу плюсов в новой для себя реальности. Астролог советует Овнам обдумывать каждый шаг: шансов будет масса, главное - не наделать глупостей и выбрать наиболее удачные сценарии.

Водолей

Водолеи получат в июле массу впечатлений: их хватит на год вперед. Это может быть путешествие, новые знакомства, переоценка системы ценностей, к которой привык представитель знака. Это может привести, считает астролог, к тому, что Водолей примет спонтанное решение бросить все надоевшее и набившее оскомину и качественно изменить свою жизнь. Это может касаться как работы, так и личной жизни. В любом случае, считает Глоба, перемены пойдут Водолею на пользу - у него откроется новое дыхание.