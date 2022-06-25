На Украине стало некого призывать: Рада рассматривает закон о мобилизации инвалидов

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который допускает призыв инвалидов на военную службу.

"Люди с инвалидностью <...> в обозначенный период могут быть призваны <...> с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают", — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте законодательного органа.

С 24 февраля на Украине действует военное положение, проводится всеобщая мобилизация.

Пока призывают мужчин, добровольцев-женщин, забирают нужные для армии транспортные средства. До стариков и инвалидов пока не дошло, но это, считают эксперты, вопрос ближайшего времени, поскольку в ВСУ почти некого призывать.

В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.