Мужчина убил жену, которая ранее простила ему убийство дочери и помогла избавиться от тела

В Петербурге следователи СК раскрыли двойное убийство. Задержали мужчину, который убил свою жену. Женщина ранее простила ему убийство годовалой дочки и даже помогла ему избавиться от тела.

Сообщается, что маленькую дочь мужчина убил в 2020 году, с женой же расправился через пять месяцев после этого.

Все началось с того, что весной прошлого года в парке нашли скелет ребенка. Экспертиза показала, что это девочка, и в момент смерти ей было больше годика.

Раскрыть убийство помог случай. В СК сообщили о пропаже 23-летней женщины, у которой ранее была маленькая дочь. Родные женщины объявили ее в розыск.

Следователи присоединились к поискам и нашли мужа, который на первом же допросе сознался, что задушил жену еще в феврале 2021 года.

Позднее вскрылась и судьба ребенка.

Мужчина показал, где спрятал тело жены. Довольно долго он хранил его в ванной, а потом отвез в кустарник в парке.

Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.