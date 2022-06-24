Более 40% заявок на ипотеку Сбера жители Приволжья подают онлайн

Волго-Вятский банк Сбербанка зарегистрировал рост по ипотечным заявкам, поданным клиентами самостоятельно, в онлайн-формате. В мае 2022 года доля интернет-заявок на ипотеку Сбера превысила 40%. Регионами-лидерами среди территорий Волго-Вятского банка Сбербанка по количеству поданных ипотечных заявок онлайн стали Республика Мордовия (44% заявок подаются онлайн), Владимирская область (43% заявок подаются онлайн) и Нижегородский регион (40% заявок подаются онлайн).

Чаще всего клиенты самостоятельно подают онлайн-заявки на льготные ипотечные программы. Сбер снизил ставку по ипотеке с господдержкой в соответствии с предложением Президента РФ Владимира Путина выдавать льготную ипотеку по ставке 7% годовых, озвученным на Петербургском международном экономическом форуме. Теперь минимальная ставка по данной программе в Сбере на приобретение жилья на первичном рынке составляет 6,7% годовых: она доступна при использовании сервиса электронной регистрации сделки от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заёмщика.

Напомним также, что 24 июня сервис Домклик запустил новую акцию, которая позволяет купить недвижимость с помощью ипотеки Сбербанка со скидкой 0,7 процентных пункта на ставку. Получить скидку могут клиенты с одобренной ипотекой Сбера при выборе и покупке недвижимости на сайте Домклик.

Скидка распространяется как на вторичное жилье — квартиры, дома, части домов, таунхаусы, комнаты и апартаменты, так и на новостройки — квартиры и апартаменты — и предоставляется в зависимости от суммы кредита и стоимости недвижимости. Найти недвижимость со скидкой на ставку 0,7 пп можно онлайн на Домклик, применив в поиске фильтр «Скидка на ставку». Цена в объявлениях проверяется алгоритмом автоматически. Если стоимость недвижимости подходит под условия предоставления скидки, объявление получает значок «Скидка на ипотеку 0,7 пп».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Домклик создавался как сервис, который должен был перевести ипотеку в онлайн-формат. За прошедшие 7 лет мы видим, что доля онлайн-заявок на ипотеку постоянно растет. Клиентам становится всё удобнее подавать заявки самостоятельно. Кроме того, дистанционно можно оформить большинство дополнительных сервисов, которые пользуются популярностью у клиентов для совершения сделки – сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов, договор купли-продажи, страхование жизни и здоровья заёмщика, сервис оценки недвижимости, а также юридическую проверку. Домклик, адаптируясь к новым условиям, продолжает ориентироваться на создание современного, удобного функционала для клиентов и индивидуальный подход. Мы будем и дальше развивать качественные дистанционные услуги для пользователей».

Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.