Журналисты подсчитали, сколько военных из Татарстана погибло в ходе СВО на Украине

В Нурлате прошла церемония прощания еще с одним татарстанским военным, погибшим на Украине. Айдару Хайрову было 39 лет. Детали его гибели пока неизвестны, сообщается, что он погиб 20 июня.

Официального числа погибших в ходе спецоперации на Украине нет. Его не озвучивает ни Минобороны, ни местные власти. Как сообщают журналисты "Ъ-Казань", только по предварительным оценкам, основываясь на известных СМИ потерях, число погибших татарстанцев с 24 февраля по сегодняшний день превышает 90 человек.