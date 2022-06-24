Журналисты подсчитали, сколько военных из Татарстана погибло в ходе СВО на Украине

В Нурлате прошла церемония прощания еще с одним татарстанским военным, погибшим на Украине. Айдару Хайрову было 39 лет. Детали его гибели пока неизвестны, сообщается, что он погиб 20 июня.
Также сегодня, 24 июня, сообщалось о гибели 30-летнего сержанта, который так и не вышел из госпиталя в Луганске. Кроме того, в Алексеевском районе РТ попрощались с 42-летним прапорщиком, у которого остались двое детей.
Официального числа погибших в ходе спецоперации на Украине нет. Его не озвучивает ни Минобороны, ни местные власти. Как сообщают журналисты "Ъ-Казань", только по предварительным оценкам, основываясь на известных СМИ потерях, число погибших татарстанцев с 24 февраля по сегодняшний день превышает 90 человек.