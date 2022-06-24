В Казани случился массовый сбой в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber

В столице Татарстана сегодня, 24 июня, произошел массовый сбой в работе агрегаторов такси "Яндекс Go" и Uber. Казанцы жалуются, что невозможно сделать заказ такси.

И на платформе Android, и на iOS при попытке входа в приложения появляются надписи: "Ошибка сервера. Мы уже исправляем ситуацию", "Неизвестная ошибка", "Нет соединения".

По данным федеральных СМИ, аналогичный сбой в то же время случился и в Москве. Отдельные сообщения о неисправности приложений такси приходят и из других городов России.