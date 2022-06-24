Фартовые ребята: Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака исполнение мечты в июле 2022 года

Павел Глоба - советский и российский астролог, публицист и основатель собственной Академии астрологии, известной всему миру, в ежемесячном прогнозе отметил два знака Зодиака, которые в июле 2022 года могут рассчитывать на исполнение заветной мечты. Именно они, не прилагая особых усилий, смогут в конце июля честно сказать, что они - действительно "фартовые ребята".

Лев

Царственный знак Зодиака - один из любимчиков июля 2022 года, считает Глоба. Он уверен, что звезды очень удачно сложатся для Львов уже с первых дней второго летнего месяца. Львам стоит уже сейчас подготовиться к этим событиям, чтобы радость не была внезапной и не застала их врасплох. Подумайте, чего хотите больше всего. Все желания Вселенная за раз не исполнит, но одно исполнится точно, считает астролог.

Козерог

Для Козерогов с первых дней июля наступит полоса светлых событий и позитивных перемен, период радости. Если представители знака не будут все усложнять, как они обычно это делают, что удачу не спугнут. Астролог советует сосредоточиться на своем сокровенном желании, внимательно относиться к новостям, известиям, звонкам - судьба сама пошлет шанс исполнить мечту. И это случится уже до 15 июля.