В Казани за насилие над зэком пошли под суд бывшие сотрудники ИК №18

В Казани вынесен приговор бывшим сотрудникам исправительной колонии № 18. Приволжский суд столицы Татарстана сегодня рассмотрел дело Ленара Гаязова и Андрея Семенова. Оба признаны виновными в превышении должностных полномочий и приговорены к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Также оба бывших ФСИН-овца лишены права трудиться в любых органах власти в течение двух лет.

Как сообщает "Реальное время", дело начали рассматривать еще в 2019 году, уголовное дело возбудили годом ранее.

Своей вины оба силовика не признавали.

Следствие установили, что оперуполномоченные Гаязов и Семенов избили в МК осужденного неустановленным деревянным предметом, вероятно, шкатулкой. Так они пытались добиться показания для раскрытия ранее нераскрытых преступлений.