Полковник ФСО, носивший ядерный чемоданчик президента, пытался покончить с собой

В Московской области попытался покончить с собой отставной полковник ФСО. Накануне он жаловался своей сожительнице-медику, что живет бедно, остался не у дел. К слову, сожительница его сейчас находится на Украине, в зоне СВО.

Раненым в квартире нашли 52-летнего полковника Вадима Зимина. Некоторое время назад его привлекли к уголовной ответственности (в последние годы он работал на таможне) за взятку. Мужчина находится под домашним арестом, ожидая приговора.

В настоящее время отставной полковник находится в коме, и врачи не спешат давать оптимистичных прогнозов.

По данным "МК", Зимин ранее часто бывал в "горячих точках", служил в ФСО, дослужился до полковника. Зимин был сотрудником узла связи тогдашнего президента Бориса Ельцина и отвечал за так называемый "ядерный чемоданчик". Выйдя на пенсию, силовик устроился в таможенную службу, где был председателем тендерной комиссии Центрального таможенного управления.

В последнее время Зимин, сидя дома под арестом, и брату говорил, что хочет умереть.

Отставной полковник был в депрессии из-за того, что потерял работу и доход.